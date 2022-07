'Notte blu' a Tirrenia: tutte le modifiche a traffico e viabilità

Per consentire lo svolgimento della 'Notte Blu', in programma a Tirrenia sabato 23 luglio, il Comune di Pisa ha adottato le seguenti modifiche alla sosta e alla viabilità:

- piazza dei fiori dalle ore 17 fino al temine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare;

- via dei fiori dalle ore 17 fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare;

- via degli oleandri, tratto da via Pisorno a via dei Fiori: dalle ore 17 fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al traffico veicolare;

- residenti con accesso alle proprietà laterali potranno accedere a senso unico alternato a vista con precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità (passo d‘uomo) adottando tutte le cautele del caso.

- via degli ontani, tratto da via dei Fiori a via delle Rose: dalle ore 17 fino al temine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al traffico veicolare;

- su tutta la via degli Ontani, residenti con accesso alle proprietà laterali potranno accedere a senso unico alternato a vista con precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità (passo d‘uomo) adottando tutte le cautele del caso.

- piazza Belvedere, lato est, dalle ore 17 fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare;

- piazza Belvedere lato Ovest, prospiciente il 'Punto Informazioni Turistiche', dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare, per consentire il montaggio del palco;

- piazza Belvedere lato Ovest, tratto retrostante la fermata bus, stalli centrali di sosta, dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare per consentire ai bus di effettuare le manovre;

- via delle rose, dalle ore 17 fino al temine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al traffico veicolare;



- via belvedere, dalle ore 17 fino al temine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare;- viale del Tirreno, entrambe le carreggiate, tratto da via S. Guido a via Pisorno: dalle ore 17 fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 2 del giorno seguente, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare.