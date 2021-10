Lavori di Acque, modifiche al traffico in via Garibaldi

Il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di mercoledì 6 ottobre, per consentire lavori di urgenza da parte di Acque Spa:

- VIA GARIBALDI civ. dal 49 al 55: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, doppio senso di circolazione dal civ.55 all’intersezione con Via Donadoni/Gioberti e doppio senso di circolazione dal civ. 55 all’intersezione con Via degli Artigiani e accesso consentito per soli residenti e attività commerciali;

- VIA GARIBALDI intersezione Via Canavari con direzione di marcia Via Santa Marta: obbligo di svolta a destra su Via Canavari ed accesso consentito in Via Garibaldi fino al civ. 55 per residenti e attività commerciali;

VIA DONADONI intersezione Via Garibaldi: obbligo di svolta a sinistra ed accesso consentito in Via Garibaldi fino al civ. 55 per residenti e attività commerciali;

- VIA GIOBERTI intersezione Via Garibaldi: Obbligo di svolta a destra ed accesso in Via Garibaldi fino al civ. 55 per residenti e attività commerciali.