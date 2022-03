Si corre la 'Duathlon Sprint Silver Rank': cambia il traffico nel fine settimana

Per consentire lo svolgimento della gara '7° Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali', una gara competitiva a livello nazionale e con una partecipazione prevista di circa 200 atleti, il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su alcune strade del centro storico di Pisa, nei giorni 19, 20 e 21 marzo.

Provvedimento alla sosta

- PIAZZA CAVALIERI: dalle ore 8 del 19 marzo alle ore 14 del giorno 21 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta, per consentire il montaggio e smontaggio delle strutture;

- VIA DINI lato opposto piazzetta Vallerini: dalle ore 8 del 19 marzo alle ore 14 del 21 marzo per consentire l’installazione di bagni chimici al servizio della manifestazione;

- LUNGARNO PACINOTTI: il 20 marzo con orario 11/16:30, divieto di sosta con rimozione coatta;

- LUNGARNO BUOZZI: il 20 marzo con orario 11/16:30, divieto di sosta con rimozione coatta lato Fiume intero tratto e da via S. Marta al civ. 20;

- LUNGARNO FIBONACCI: il 20 marzo con orario 11/16:30, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

- LUNGARNO GALILEI tratto da lungarno Fibonacci a via Bovio lato opposto fiume: divieto di sosta con rimozione coatta il giorno 20 marzo con orario 11/16.30;

- LUNGARNO GALILEI, da piazza S. Sepolcro a piazza XX Settembre: il 20 marzo con orario 11/16:30, divieto di sosta con rimozione coatta;

- LUNGARNO GAMBACORTI nel tratto da piazza XX Settembre a via Mazzini: il 20 marzo con orario 11/16:30, divieto di sosta con rimozione coatta;

- VIA CORSICA: il 20 marzo dalle ore 11 alle ore 16.30, divieto di sosta con rimozione coatta;

- VIA DEI MILLE: il giorno 20 marzo con orario 11-16.30, divieto di sosta con rimozione coatta;

- VIA CURTATONE E MONTANARA: il giorno 20 marzo con orario 11-16.30, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

- VIA SAN FREDIANO: il giorno 20 marzo con orario 11-16.30, divieto di sosta con rimozione coatta.

Provvedimenti di modifica alla circolazione

- PIAZZA CAVALIERI: il 20 marzo dalle ore 8 alle 17, chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti nella fascia oraria 8/12;

- PONTE DI MEZZO : il 20 marzo dalle ore 13:30 alle 16:30, chiusura al traffico veicolare;

- L.NO FIBONACCI: il 20 marzo dalle ore 13:30 alle 16:30, chiusura al traffico veicolare;

- PONTE DELLA FORTEZZA: il 20 marzo dalle ore 13:30 alle 16:30, chiusura al traffico veicolare;

- VIA S. MARIA, da Piazza Cavallotti a L.no Pacinotti : il 20 marzo dalle ore 13:30 alle 16:30, chiusura al traffico veicolare;

- VIA CURTATONE E MONTANARA: il 20 marzo dalle ore 13.30 alle 16:30, chiusura al traffico veicolare;

- VIA SAN FREDIANO: il 20 marzo dalle ore 13:30 alle 16:30, chiusura al traffico veicolare.

- Divieto di immissione sul Lungarno Pacinotti da Piazza Solferino, il giorno 20 marzo con orario 13:30/16:30;

- Divieto di immissione sul Lungarno Pacinotti per i veicoli provenienti dal Ponte Solferino e dal Lungarno Simonelli, il giorno 20 marzo con orario 13.30-16.30;

- Inversione del senso di marcia di piazza S. Sepolcro e via Flaminio dal Borgo per consentire l’uscita ai veicoli in sosta sul Lungarno Galilei, il giorno 20 marzo con orario 13:30/16:30;

- Abrogazione dell’area pedonale di via S. Martino nel tratto da vicolo del Moro a Corso Italia, il giorno 20 marzo con orario 13:30/16:30;

- Doppio senso di circolazione su via Toselli da Corso Italia a via dell’Occhio, il giorno 20 marzo con orario 13:30/16:30;

- Abrogazione della ztl varco di via Mazzini, il 20 marzo 2022 con orario 13:30/16:30, al fine di consentire l’uscita obbligatoria per chi proviene da via delle Belle Donne, transitando sulla corsia della pista ciclabile, per l’occasione soppressa;

- Chiusura al traffico veicolare nelle seguenti strade, limitata al tempo strettamente necessario al passaggio della gara:

- Piazza Arcivescovado, via Capponi, via San Giuseppe, via Sant’Apollonia, via Consoli del Mare, via Roma, via Martiri, via Dalmazia, via Dini.

Istituzione di corsie protette

Delimitazione longitudinale per il passaggio dei partecipanti alla gara da effettuarsi nelle seguenti strade:

- Piazza Garibaldi (area prospiciente il Ponte di Mezzo), Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, piazza XX Settembre (area prospiciente Ponte di Mezzo), Lungarno Gambacorti. Gli atleti partecipanti alla gara dovranno percorrere esclusivamente la corsia lato Fiume;

- Ponte della Vittoria: gli atleti partecipanti alla gara dovranno percorrere esclusivamente la corsia lato Mare;

- Ponte Solferino: gli atleti partecipanti alla gara dovranno percorrere esclusivamente la corsia lato monte;

- Piazza Solferino: gli atleti partecipanti alla gara dovranno percorrere esclusivamente la corsia lato Est;

-Apposizione di transenne su piazza XX Settembre, piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo , lato Sud e Nord , allo scopo di convogliare i pedoni verso gli attraversamenti pedonali.

Percorsi

1. Prima frazione 'corsa' unico giro, partenza prevista per le ore 13.45: Piazza Cavalieri– Via Ulisse Dini- Borgo Stretto- Piazza Garibaldi- L.no Mediceo- L.no Buozzi- Ponte della Vittoria ( corsia lato mare) – L.no Fibonacci- L.no Galilei- L.no Gambacorti- Ponte Solferino (corsia lato Monte)- Via Roma- Piazza Duomo- Piazza Arcivescovado- Via Capponi- Via Martiri- arrivo in Piazza dei Cavalieri;

2. Seconda frazione 'bicicletta' da ripetere 6 volte: Piazza Cavalieri- Via Corsica- Via Dei Mille- Via Santa Maria- Lno Pacinotti- L.no Mediceo- L.no Buozzi- Ponte della Vittoria ( corsia lato mare)– L.no Fibonacci- L.no Galilei- L.no Gambacorti- Ponte Solferino (corsia lato Monte)- L.no Pacinotti. Alla fine del sesto giro ingresso in Via Curtatone e Montanara – Via San Frediano- arrivo Piazza Cavalieri;

3. Terza frazione 'corsa' percorso da ripetere due volte: Piazza Cavalieri- Via CorsicaVia dei Mille- Via Santa Maria- Piazza Duomo- Piazza Arcivescovado- Via CapponiVia S. Giuseppe- Via S. Apollonia- Via Consoli del Mare- arrivo Piazza Cavalieri.