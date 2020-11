Italia-Svezia all'Arena Garibaldi: le modifiche al traffico

In occasione della partita valida per le qualificazione agli Europei Under 21 tra Italia e Svezia di scena mercoledì 18 novembre a Pisa, la Polizia Municipale adotterà una serie di restrizioni al traffico nelle zone adiacenti lo stadio per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Nello specifico nei giorni 17 e 18 novembre con orario 8-20 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, via Rosmini, via Piave traversa A.

Inoltre nei giorni 17 e 18 novembre dalle 11 fino a completo esodo delle squadre sarà vietato il transito veicolare in via Rosmini, piazzale Rosmini e via Piave Traversa A. Limitatamente al tempo di passaggio delle squadre dirette all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani saranno chiuse al traffico via C. Matilde e via Piave.

