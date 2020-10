A Pisa monopattini e bici elettriche 100% green e sostenibili

Pisa è tra le 14 città italiane che potranno contare su una flotta di micro-mobilità alimentata da sola energia rinnovabile fornita da Enel Energia. Questo grazie al protocollo d’intesa firmato da Helbiz ed Enel in occasione della settimana Europea della Mobilità sostenibile, con l'obiettivo di accelerare il tasso di utilizzo di monopattini e bici elettriche in sharing attraverso l’impiego esclusivo di fonti rinnovabili. A partire da oggi infatti, tutti i mezzi elettrici Helbiz saranno alimentati da energia rinnovabile certificata erogata da Enel Energia presso tutti i magazzini italiani di stoccaggio e ricarica delle 14 città italiane ad oggi coperte dal servizio.

A Pisa il servizio di Helbiz è arrivato il 6 ottobre. La partnership, della durata di un anno, permetterà inoltre ai dipendenti del Gruppo Enel di usufruire dei servizi di mobilità Helbiz a condizioni e tariffe agevolate. "L’accordo con Enel è la naturale convergenza fra due aziende che guardano al futuro nella sola ottica della sostenibilità delle nostre città - commenta Salvatore Palella, fondatore e CEO di Helbiz. Crediamo che la possibilità di offrire agli utenti una flotta di mezzi powered by Enel Energia, con energia che proviene al 100% da fonti rinnovabili sia già di per sé la miglior garanzia di un uso efficiente e responsabile della risorsa energetica. Questo è per Helbiz un impegno in grado di tradurre concretamente la nostra visione di impresa in cui il ruolo dei fattori ESG è equiparabile agli altri rating di profittabilità del business".

"L’utilizzo sempre maggiore di energie rinnovabili e la mobilità a zero emissioni sono due tasselli fondamentali dell’impegno di Enel per la transizione energetica verso un modello più sostenibile - commenta Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia. L’accordo con Helbiz fa compiere un ulteriore passo in avanti alla micro-mobilità urbana in termini di sostenibilità, favorendo l’ambiente, il benessere delle persone e la qualità della vita nelle città".

Helbiz ha calcolato che la riduzione dell’impatto ambientale conseguente all’utilizzo dei monopattini elettrici sia nell’ordine di oltre 1,7 kg di CO2 per ogni chilometro percorso rispetto all’utilizzo di veicoli a combustibile fossile.