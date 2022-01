Lutti a Pisa: morta per un malore Lucia Franchini

Era nella sua abitazione quando è stata colta da un malore che si è rivelato fatale. E' scomparsa così a 68 anni Lucia Franchini, personalità pisana attiva nelle istituzioni, ex consigliera regionale e difensore civico della Toscana.

Laureata in Lettere e filosofia all'Università di Pisa, ha conseguito il Master in Electronic Information Management presso l'Università di Sheffield. Dal 1978 al 1983 ha insegnato in istituti superiori per poi lavorare dal 1986 al 1988 nell'ateneo pisano come bibliotecaria e tecnica informatica. Nel 1995 ha lavorato a Londra come esperta di telelavoro e teledidattica. Dal novembre 1998, fino alla candidatura e l'elezione nel Consiglio Regionale nel 2000, ha avuto l'incarico di segretario generale della Federazione Formazione e Ricerca della Cgil regionale toscana.

Eletta con la lista Toscana Democratica, aderisce al gruppo consiliare I Democratici - Rinnovamento Italiano. Nel maggio 2002 ha partecipato alla costituzione del gruppo 'La Margherita' nel quale ha ricoperto l'incarico di vicepresidente. Nelle nuove consultazioni del 2005 è stata eletta nella circoscrizione di Pisa nella lista Uniti nell'Ulivo.

Dal 2011 al 2017 ha svolto il ruolo di difensore civico della Toscana. E' stata parte integrante del processo di sviluppo dell'istituto. Nel corso dell'Assemblea Generale dell'Istituto Europeo dell'Ombdusman (EOI) del 25 settembre 2011 è stata eletta membro del Consiglio Direttivo, nel 2013 è stata confermata. E' stata poi eletta presidente del Coordinamento ed è stata riconfermata nel 2015. Il 12 gennaio 2016 viene eletta nel board della Regione Europa dell'International Ombudsman Istitute (IOI), organizzazione fondata nel 1978.