Malore in auto: muore 40enne

Un malore fatale mentre si trovava in auto per un 40enne residente a Pisa. Sul posto, in un'area di sosta nei pressi dello svincolo di San Piero a Grado della superstrada Fi-Pi-Li, sono intervenuti, intorno alle 10 di questa mattina 8 dicembre, i sanitari del 118 con la Misericordia di Pisa. Il medico ha praticato le manovre di rianimazione ma ogni tentativo è risultato vano e non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto anche la Polizia.