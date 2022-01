Lutto nel mondo dei locali: morto Mario Dini, vittima del Covid

Si è spento ieri 4 gennaio Mario Dini, notissimo animatore delle notti dei locali del territorio, fra Boccaccio, Insomnia e in tutta la Toscana. Era finito in ospedale il giorno prima per le complicanze dovute al Covid. E' stata la famiglia su Facebook a dare l'annuncio, con lo scopo anche di bloccare ogni diceria e permettere ai tanti che lo hanno apprezzato di lasciare un messaggio di cordoglio e ricordo.

"Ieri Mario - si legge nel post del 4 gennaio scritto dalla famiglia - è stato ricoverato per complicazioni dovute al Covid-19 e purtroppo questo pomeriggio ci ha lasciati. Negli ultimi anni aveva smesso di frequentare i Club, le Discoteche e la movida notturna dove molti di voi l'hanno conosciuto, ma continuava a tenere i contatti tramite Facebook, che era ormai la sua linea di comunicazione col mondo che amava. Abbiamo deciso di fare questo post per dare la triste comunicazione, ma anche come testimonianza per qualcuno che volesse spendere delle parole di commiato e dargli un ultimo saluto, consci che sarebbero da lui estremamente apprezzate".

Il funerale è fissato per oggi, 5 gennaio, alle ore 11 a Vicarello, Livorno. "Mario non era vaccinato - conclude il post - per motivi estranei alle motivazioni No-Vax o Pro-Vax, nel rispetto della sua persona e del nostro dolore vi preghiamo di evitare considerazioni, illazioni o discussioni tra di voi in tale ambito".