Scomparso lo scultore Giuliano Vangi, la sua traccia a Pisa e Pontedera

E' scomparso nei giorni scorsi Giuliano Vangi, scultore fiorentino che ha esposto opere in tutto il mondo e realizzato, fra l'altro, il nuovo altare e l'ambone del Duomo di Pisa, oltre che essere l'autore della 'Ragazza in piedi', che campeggia dal 2002 in piazza Cavour a Pontedera. Aveva 93 anni.

"Uno straordinario scultore figurativo - ha scritto il sindaco della città della Vespa Matteo Franconi, in un ricordo - un ingegno poliedrico in grado di ottenere riconoscimenti e premi in tutto il mondo. Un artista formidabile che nella primavera 2002 abbiamo avuto l'onore di ospitare al Museo Piaggio con la mostra 'Vangi l’Uomo'. Il suo genio resterà per sempre legato a Pontedera attraverso la scultura 'Ragazza in piedi' in piazza Cavour, una impronta artistica indelebile che impreziosisce e caratterizza da oltre vent'anni il cuore della città".