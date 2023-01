Lutti: la famiglia Fontani perde Sergio, storico gestore del Bagno Roma

"Ci stringiamo attorno alla famiglia Fontani per la perdita di Sergio, un lutto doloroso per i balneari pisani e per la nostra associazione, che arriva a soli due anni dalla scomparsa dei cugini Paolo, Bianca e Giorgio". Il presidente Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli esprimono il profondo cordoglio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Sindacato Italiano Balneari per la scomparsa di Sergio Fontani, 91 anni, storico gestore del Bagno Roma di Tirrenia da quasi 60 anni insieme al cugino Paolo, scomparso nel dicembre 2020. “Questo ennesimo lutto colpisce profondamente l'intero litorale pisano e una stimatissima famiglia, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza in un momento così difficile, in particolare al figlio Luca, titolare del Bagno Siria di Tirrenia, a Enrico Fontani, che per anni ha ricoperto la carica di presidente provinciale del Sindacato Italiano Balneari, a Fabrizio Fontani, attuale presidente del Sib Confcommercio Pisa e storico dirigente Confcommercio. Sarà difficile immaginare il Bagno Roma senza la figura di Sergio: il litorale perde un imprenditore esemplare, capace di dimostrare tutta la sua accoglienza e professionalità ai tantissimi clienti e frequentatori dello stabilimento".

Sergio ha dedicato la sua vita al Bagno Roma di Tirrenia, che gestiva dal 1964 insieme al cugino Paolo. Per 58 anni ha lavorato instancabilmente per il suo stabilimento, senza mai sottrarsi alle battaglie portate avanti dai balneari pisani. Ha lavorato instancabilmente con disponibilità e spirito di sacrificio per accogliere nel migliore dei modi i suoi affezionati clienti del Bagno Roma anche nell'ultima stagione estiva. I funerali si terranno domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 15.30 presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Marina di Pisa.