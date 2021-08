Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì in località Sammuro

Un uomo di 83 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, 5 agosto, intorno alle ore 17, a Casciana Terme in località Sammuro. Il corpo si trovava sotto un trattore. Secondo i soccorritori il decesso potrebbe essere avvenuto, sul posto, per un malore o un incidente, nei giorni precedenti. Sul posto per gli accertamenti di rito i Carabinieri.