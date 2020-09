Uomo scomparso a Vecchiano: trovato il cadavere in un dirupo

Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche della persona scomparsa partite nel primo pomeriggio di oggi, 29 settembre, a Vecchiano. Il corpo senza vita dell'uomo 35enne di nazionalità moldava è stato rintracciato da un'unità cinofila dei Vigili del Fuoco in un dirupo in zona cave. A seguito dell'intervento dell'elicottero per il recupero, poco dopo le ore 18, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

