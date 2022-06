Viaggia a bordo di uno scooter rubato: denunciato

Un semplice controllo, nella notte di sabato 4 giugno, si è concluso con la scoperta di un motorino rubato. Una pattuglia della Questura stava percorrendo via Conte Fazio quando ha fermato un cittadino nordafricano a bordo di uno scooter. Incrociando i dati a disposizione delle forze dell'ordine, gli agenti hanno verificato che sul motorino pendeva una denuncia di furto depositata lo scorso 30 maggio. L'uomo alla guida, sprovvisto di documenti, è stato così accompagnato in Questura: dopo le procedure di identificazione è risultato essere un cittadino marocchino di 26 anni residente a Lucca. Al termine delle procedure è stato denunciato per il reato di ricettazione ed è stato anche multato per guida senza patente, che non ha mai conseguito. L'Ufficio Immigrazione, infine, sta verificando la sua posizione di regolarità sul territorio nazionale.