Cosmetici e alimenti irregolari in vendita: nei guai due commercianti

Sono finiti nei guai due commercianti durante i controlli effettuati dai Carabinieri di Pontedera con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno per rintracciare prodotti pericolosi per la salute dei consumatori ed eventuali irregolarità negli esercizi di preparazione e somministrazione degli alimenti.



Nel primo caso è stato segnalato all’autorità amministrativa il titolare di una rivendita commerciale, al quale è stata contestata la detenzione, ai fini della vendita, di prodotti cosmetici (creme, oli, saponi, tinture per capelli) sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in lingua italiana.

Nella circostanza, i militari hanno proceduto al sequestro cautelare di 306 confezioni dei prodotti ed elevato sanzioni amministrative per 1000 euro.



Nel secondo caso è stato segnalato il titolare di un esercizio pubblico, che teneva in un frigo refrigeratore, ai fini della somministrazione, alimenti (preparazioni a base di verdure e prodotti dolciari) sprovvisti di rintracciabilità. Sono stati sequestrati 10 kg di confezioni di prodotti ed elevata una

sanzione amministrativa per 1500 euro.