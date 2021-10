Controlli su revisioni e assicurazioni a Cascina: 15 sanzioni in pochi giorni

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Municipale di Cascina. Dopo l’avvio dei controlli sugli abbandoni di rifiuti, attraverso l’utilizzo di videotrappole itineranti sul territorio, gli agenti del Comando hanno elevato 15 sanzioni per il miglioramento della sicurezza stradale. "Nei giorni scorsi abbiamo allestito un posto di controllo per assicurazioni e revisioni - spiega il comandante, Michele Stefanelli - abbiamo trovato dodici auto con revisione scaduta e tre auto con assicurazione scaduta. Le violazioni consegnano un quadro preoccupante, che intendiamo contrastare con fermezza".

"Ringrazio gli operatori per questo servizio - commenta il sindaco, Michelangelo Betti - viaggiare senza assicurazione o revisione produce grandi rischi per la propria incolumità e quella degli altri. Si può dire che si abbassa il livello di sicurezza stradale per tutti". I controlli, avviati già a fine settembre con risultati analoghi, proseguiranno sin dalla prossima settimana, per veder progressivamente ridurre il mancato rispetto delle regole.