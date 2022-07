Dopo lo stop per la pandemia riecco il ''Mundiadito'

Divertimento nel segno dell'amicizia e della solidarietà. Al bagno Alma di Tirrenia, dopo due anni di assenza, si è svolta la tradizionale sfida del 'Mundiadito', ovvero la classica partita delle biglie in spiaggia. Organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Sindacato Balneari, questa edizione ha visto come protagonisti assoluti i ragazzi della Cooperativa Paim Labor assistiti dal personale a partire da Anna Batini e Giuseppe Cecchi e dagli operatori Simone, Corinna e Angela.

A risultare vincitore, vera sorpresa di questa edizione 2022 del Mundiadito, è stato Saverio Dell'Aiuto che ha letteralmente fatto il vuoto dietro di sé. Al secondo posto, comunque staccato, Gabriele Vannucci della Tirrenica Mobilità. Sale sul podio, al terzo posto, un veterano del Mundiadito come Giuseppe Cecchi, che dopo una partenza fulminante, ha ceduto il passo ai battistrada. Al quarto posto, premio combattività, la giovanissima Anna.

"Esprimiamo soddisfazione e orgoglio per aver rinnovato l'evento del Mundiadito dopo due anni di assenza - dichiara Fabrizio Fontani, presidente del Sib ConfcommercioPisa - abbiamo dato continuità all'impegno preso con questo ragazzi della cooperativa Paim, che hanno manifestato gioia nel partecipare a questo gioco in compagnia e divertimento. Eventi come questi sono importanti perché offrono attenzione al sociale e alla socialità. Ringrazio gli stabilimenti balneari del Litorale Pisano e in particolare il Bagno Alma che ha ospitato questa edizione 2022".

Questi i ragazzi che hanno partecipato al Mundiadito: Roberto, Stefania, Gianluca, Giovanni, Franco, Marco, Stefano, Saverio, Benedetto Simone Antonio.