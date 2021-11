Piazza Santa Croce in Fossabanda: un murale per promuovere l'affido familiare

C’è un bambino con gli occhi sgranati, quasi sorpresi, rivolti a chi gli tende le braccia nel gesto di accoglierlo. E’ il nuovo murale inaugurato sabato pomeriggio, Giornata mondiale per i diritti dell’Infanzia, in Piazza Santa Croce in Fossabanda per promuovere e sensibilizzare sull’affido familiare nell’ambito della 'Camminata per Affidarsi', l’iniziativa promossa dall’associazione 'Famiglia Aperta' e dal centro affidi 'Il Girasole' della Società della Salute della Zona Pisana in collaborazione con il Comune di Pisa e il Liceo artistico 'Russoli', con partenza alle 15 in Piazza XX Settembre, arrivo alle 16.30 in Piazza Santa Croce in Fossabanda e sosta in Largo Ciro Menotti per l’esibizione dei Cubi Rossi, la band emergente pisana protagonista a 'I Band', il programma televisivo in onda su La 5 e al 'Cecchetto Festival'.

Il murale è stato realizzato da Aurora Castellani, studentessa del 'Russoli' e vincitrice del concorso d’idee coordinato dalla professoressa Simona Catassi e a cui hanno partecipato una cinquantina di studenti dello stesso istituto.

Alla camminata, per conto della SdS Pisana, hanno preso parte anche Veronica Poli e Lorenzo Del Zoppo, assessori alle Politiche sociali dei Comuni, rispettivamente, di Pisa e Vecchiano. “Esserci è stato un dovere svolto con estremo piacere - ha detto Poli - l’appoggio a chi è impegnato nel promuovere percorsi così impegnativi di accoglienza non deve mai mancare”. “E’ un modo bello per sensibilizzare ad una delle forme più coinvolgenti di solidarietà e di cura nei confronti di chi fa più fatica - ha sottolineato, invece, Del Zoppo - l’affido, infatti, significa aprire la propria casa, ma soprattutto la propria famiglia all’accoglienza di un minore in difficoltà regalandogli un po’ d’affetto ed equilibrio, aiutandolo a crescere, a guarire le ferite e a recuperare fiducia”.