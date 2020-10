Nasce il Comitato civico Il Portone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domenica 4 ottobre, presso la stazione Leopolda, si è tenuta la prima assemblea pubblica di un nuovo soggetto associativo: il Comitato Civico il Portone. Durante l'incontro, si è svolta la presentazione del percorso che ha portato alla nascita di questo nuovo comitato, ad opera dei due fondatori: Daniele Palermo e Federico Vittori. Questi ultimi, residenti nel quartiere di Porta Fiorentina, hanno esposto alcuni progetti e idee per la riqualificazione sociale, urbanistica ed economica del quartiere, invocando una necessaria e attiva partecipazione della cittadinanza. "I problemi di questa zona, a nostro parere, hanno radici profonde, che meritano una analisi rigorosa e multidisciplinare; per questo motivo vorremmo affrontarle proponendo un approccio nettamente diverso rispetto a quello avuto fino a questo momento da altri soggetti, come i comitati di quartiere. "A tale scopo, vogliamo coinvolgere il mondo dell’università e dell'associazionismo per lavorare insieme ai cittadini a soluzioni concrete che possano funzionare nel lungo periodo, e costruire un modello di partecipazione da esportare anche in altri contesti".

Alla riunione sono intervenute, dietro invito dei rappresentanti del Comitato, alcune figure di rilievo, come il Prof. Mauro Pinzauti, autore del libro “Il Portone, un emporio di ricordi”, l'imam del centro di cultura islamica di via Cattaneo, alcuni esponenti della comunità senegalese, assieme ad alcuni commercianti e residenti nel quartiere. Successivamente è intervenuto, con una breve analisi di taglio più scientifico, anche il dott. Shkelzen Hasanaj, esperto di questioni migratorie e di integrazione dell'università di Pisa. Il comitato da oggi è attivo, benché i fondatori abbiano annunciato altre iniziative propedeutiche alla sua formale costituzione.

Tutte le informazioni sono reperibili consultando la pagina Facebook “Comitato civico Il Portone” o scrivendo alla mail: comitatocivicoilportone@outlook.it

Gallery