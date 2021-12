Cultura: 'NatHaring' porta la street art in piazza durante le festività

Un cartellone di eventi denso, ricco di colori e di contenuti nel solco dell'eredità lasciata da un gigante della street art mondiale: Keith Haring. Da giovedì 9 a giovedì 30 dicembre piazza Vittorio Emanuele II sarà il palcoscenico sul quale si esibiranno dal vivo artisti di moltissime estrazioni: vernissage di street art, danza, teatro, musica, videoarte. Ogni giorno, singolarmente o in gruppo, durante 'NatHaring' gli artisti si misureranno con il ricordo del celebre artista statunitense. "Keith Haring ha lasciato a Pisa la sua ultimissima opera - spiega l'assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani indicando il murale 'Tuttomondo' - era giusto, in parallelo alla mostra attualmente in esposizione a Palazzo Blu dedicata alla sua vita e alla sua carriera, proporre un programma che portasse Haring concretamente in strada, in mezzo alla gente".

Secondo l'artista americano l'arte nasceva proprio nelle strade, negli incontri della gente, "e per questo abbiamo ideato un cartellone con 12 vernissage dal vivo e 8 performance teatrali, musicali e coreutiche - sottolinea l'assessore - per allietare ancora di più il periodo delle festività natalizie". Il primo artista a misurarsi con l'eredità di Keith Haring è il pisano Paolo 'Pollo' Cioni, street artist pisano rinomato in tutta Italia, che proporrà la sua opera pittorica su un pannello di legno di 1,2 x 2,4 metri. "Tutte le opere verranno raccolte e sistemate al Centro Sms, la nuova casa delle associazioni pisane" precisa Magnani. "Nel 2022 infine ci sono in programma anche due grandi murales che abbelliranno la città".

"L'intero programma segue fedelmente la filosofia artistica e umana di Keith - aggiunge Michele Arena, direttore artistico di MistralMouvementArt, che cura l'allestimento degli eventi in collaborazione con Palazzo Gambacorti - anche le performance teatrali e musicali ci regaleranno una visione visiva ed emotiva del suo pensiero". La presenza di eventi artistici quotidiani nel cuore del centro cittadino aiuterà, secondo l'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno, "a contribuire anche alla riqualificazione della zona. Famiglie, giovani, appassionati e semplici passanti potranno godere di appuntamenti dal grande valore artistico. Questi spazi pubblici torneranno ad essere fruiti pienamente dalla cittadinanza: la Polizia Municipale e il personale dell'Unità di strada vigileranno ogni giorno sulla sicurezza".

Il programma

9 dicembre: Paolo Cioni, vernissagge street art

10 dicembre: Ilenia Rosati, vernissage street art

11 dicembre: Giada Matteoli, vernissage street art

12 dicembre: Fundanza Family, spettacolo break dance

13 dicembre: Dario Bonaffino, vernissage street art

14 dicembre: Fabio Di Tanno Trio, spettacolo funky music

15 dicembre: Sandro Giommarelli, vernissage street art

16 dicembre: Sheyla Micheletti, spettacolo wake up performance musica e danza

17 dicembre: Giorgio Fornaca, vernissage street art

18 dicembre: Valerio Cioni, vernissage street art

19 dicembre: Didier Munier, vernissage street art

20 dicembre: Manuele Messina, vernissage street art

21 dicembre: Cristina Gardumi, vernissage street art

22 dicembre: Talita Mac Clelland, spettacolo canto musica e pittura

23 dicembre: Chantal Pistelli Mac Clelland, vernissage street art

24/25/26 dicembre pausa festività

27 dicembre: Marianna Maiozzo, spettacolo danza

28 dicembre: Elena Ballestracci, spettacolo danza

29 dicembre: Miranda Greta, spettacolo danza

30 dicembre: Alex Gomma Dj, dj set con breakdance, danza e vernissage dalle ore 17 alla mezzanotte