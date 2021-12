Calci: inaugurata 'Naturografie della Valgraziosa' di Roberto Ghezzi

E' stata inaugurata questa mattina, giovedì 30 dicembre, nell'atrio del palazzo comunale. Taglio del nastro, al Comune di Calci, per 'Naturografie della Valgraziosa', l'installazione dell'artista aretino Roberto Ghezzi che, dal 9 marzo 2019, è stata la protagonista di una zona, in località Tre Pini, percorsa dal terribile incendio del 2018. L' installazione, composta da alcune delle naturografie disposte in forma di spirale aurea, è da oggi esposta nell'atrio del palazzo comunale quale simbolo di memoria, rinascita e ripartenza.

Inaugurazione, dunque, questa mattina alla presenza dell'artista di Cortona Ghezzi, della curatrice Paola Iacopetti, dell'assessore alla Cultura Anna Lupetti e del sindaco Massimiliano Ghimenti. La ricerca di Ghezzi è da sempre volta ad indagare l’estetica del dato naturale e a dialogare con l’ambiente circostante; il significato di naturografia è proprio quello di creare attraverso la natura. Nel caso di specie Ghezzi affida al terreno e al bosco devastato dall’incendio tele bianche preparate con composti organici al fine di innescare un dialogo teso a cogliere, in un’unica opera, le tracce del dramma del fuoco e quelle della rinascita. Memoria del luogo, quindi, monito e auspicio per il futuro nel segno del rispetto e della conoscenza.

Molte delle installazioni realizzate da Ghezzi, come quella del Monte Pisano, seguono la forma della spirale aurea. Il rapporto aureo è infatti l’anello di congiunzione tra la natura e la matematica, il punto di incontro tra la suprema armonia del cosmo e il modello che lo rappresenta. Ma c’è anche un ulteriore motivo che caratterizza la scelta dell’artista: la spirale di Fibonacci è anch’essa una spirale aurea, quindi armonia tra uomo e natura e omaggio al grande genio del matematico pisano nato in queste bellissime terre.

"Le naturografie sono rimaste a lungo a Montemagno e gli interessati, o semplicemente i camminatori, hanno potuto vederle imbattendosi casualmente lungo il sentiero che attraversa i terreni devastati dall’incendio. Sono molto felice di averle donate al Comune di Calci, come memoria di ciò che è stato e auspicio per ciò che sarà" ha detto Roberto Ghezzi. Parole confermate anche dalla curatrice Paola Iacopetti che ha sottolineato "la straordinaria sinergia e vitalità che si sono sprigionate grazie a questo progetto che ha dato vita a legami umani, iniziative e percorsi condivisi". A concludere l'assessore alla Cultura Anna Lupetti: "Ringrazio sentitamente Roberto Ghezzi e Paola Iacopetti per aver realizzato queste opere e per averle donate al nostro Comune. E' un onore averle esposte all'interno del palazzo municipale e ogni giorno stanno lì a ricordarci la speranza e la ripartenza scaturite dopo il terribile incendio. Il nostro auspicio è quello di realizzare altrettante installazioni, opere e momenti come questo partendo, certamente, da eventi belli e positivi per il nostro territorio".