La nazionale della tv contro i cantanti lirici nell'amichevole di solidarietà 'Un goal... un sorriso'

Lunedì 18 luglio, presso il campo sportivo comunale 'G. Bui' di San Giuliano Terme, la Nazionale Calcio Tv sfiderà la Nazionale Italiana Cantanti Lirici, in una partita amichevole il cui incasso sarà interamente devoluto al progetto 'RipartiAmo' promosso dalla Consulta del volontariato di San Giuliano Terme e dall'Osservatorio delle povertà.

L'evento è organizzato dal Comune di San Giuliano Terme con la collaborazione di San Giuliano Sport e Pisa Early Music. La partita sarà preceduta, alle 19.45, da uno spettacolo offerto dalla scuola di danza Asd Proscaenium Pisa; nell'intervallo intervento canoro di Ester Fontanelli. La Nazionale Italiana Cantanti Lirici sarà allenata per l'occasione dall'ex attaccante del Pisa Calcio Lamberto Piovanelli.

I dettagli dell'evento di solidarietà 'Un goal... un sorriso' saranno presentati dal sindaco Sergio Di Maio e dell'assessore Roberta Paolicchi in una conferenza stampa che si terrà giovedì 14 luglio, alle ore 10 presso il palazzo comunale in via Niccolini 25.