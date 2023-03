Bimba di 6 mesi muore all'asilo: aperta un'inchiesta

Dramma per una famiglia italiana trasferitasi in Belgio per motivi di lavoro. Una bimba di soli sei mesi, come riporta Today.it, è morta in circostanze tutte da chiarire, dopo il trasferimento in ospedale per una frattura al cranio che sarebbe avvenuta in un asilo nido a Kessel-Lo, comune situato nei pressi di Leuven.

La neonata era figlia di una donna di Carmiano, comune salentino in provincia di Lecce, mentre il padre è originario di Pisa. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Leuven per far luce su quanto accaduto alla piccola: l'accusa è di aggressione intenzionale e percosse. Secondo la ricostruzione degli investigatori, come riportato dalla stampa locale, l'incidente sarebbe avvenuto lunedì scorso, attorno alle 10.30, all'interno della struttura, dove una babysitter, sospesa precauzionalmente dopo i fatti, ha raccontato che la bimba le sarebbe caduta dalle braccia. Al momento dell'incidente erano presenti altri due bambini.

La testimonianza della maestra non convince: la Polizia indaga

Ma la Polizia vuole vederci chiaro perché le lesioni riscontrate sul corpo della piccola, secondo quanto accertato dal medico legale, sarebbero incompatibili con quanto dichiarato dalla donna. Ci s'interroga se, invece, la bimba non sia stata deliberatamente colpita e ferita. Fatto sta che una volta dato l'allarme e intervenuti i soccorsi, la bimba è stata trasferita d'urgenza in ospedale per una emorragia cerebrale e una frattura del cranio: nel giro di poche ore il tragico epilogo.

I genitori hanno dato lo straziante annuncio ai conoscenti sui social: "A. non si sveglierà più. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre. Addio piccola mia", hanno scritto.

Secondo quanto segnalato dai media belgi vista la gravità delle ferite è stato subito nominato un medico legale che ha giudicato le ferite non compatibili con la ricostruzione ed è stata quindi aperta un'indagine sulla babysitter trentenne per il sospetto di aggressione e percosse. I genitori della bambina vivono da diversi anni in Belgio.

I funerali della piccola si terranno in Belgio.