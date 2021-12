Neve nel pisano, scuole chiuse a Castelnuovo Val di Cecina

Le basse temperature e le precipitazioni hanno portato nel pisano la neve, ieri 10 dicembre. Non poteva mancare il manto bianco sul Monte Serra, dalla cima fino a molte strade di accesso (circa 5 centrimetri). Ma anche disagi a Castelnuovo Val di Cecina, dove il sindaco Alberto Ferrini ha disposto con ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di oggi, 11 dicembre. La ragione è la sicurezza, come si legge nel provvedimento, in quanto è stato "valutato il rischio della formazione di accumuli di neve oltre ad eventuale formazione di ghiaccio per le temperature in netta discesa, con le conseguenti difficoltà, disagio e pericolo al transito veicolare e pedonale e l'impraticabilità delle strade".