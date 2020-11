No al rinvio della Tari, Orgoglio partite iva si schiera contro il Comune di Pisa

Non si placa la polemica dei piccoli imprenditori e dei commercianti pisani contro la decisione dell'amministrazione comunale di non rinviare il pagamento della Tari e tagliare le altre tasse per il 2020. Dopo che in Consiglio comunale la mozione è stata respinta con la maggioranza dei voti, la reazione del tessuto commerciale non si è fatta attendere. Confcommercio ha parlato di "bruttissimo segnale, controproducente e fuori dal tempo. Siamo davvero sorpresi, se pensiamo che lo stesso sindaco Conti ha pubblicamente condiviso la nostra battaglia sullo sciopero fiscale e che fino ad oggi il comune non ha mancato nel suo compito di dare supporto a imprese e cittadini".

Alle grida di protesta si è aggiunto anche il Comitato pisano di Orgoglio partite iva, l'associazione che raduna tutti i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi della città. "Pensiamo che quanto accaduto sia semplicemente assurdo, specialmente se inserito in un periodo dove ai cittadini, alle piccole e medie imprese ed in genere a tutto il lavoro autonomo viene chiesto un enorme sacrificio dal punto di vista economico e non solo". Opi Pisa prosegue: "A questo punto esortiamo la politica in senso generale ad uscire dai palazzi e stare di più in mezzo alla gente, in mezzo a chi lavora. Forse riuscirebbe a capire meglio le priorità e le difficoltà che quotidianamente affrontano i cittadini".

La preoccupazione dei consociati è per tutte quelle attività in forte sofferenza ormai da molti mesi e concludono così: "Quanto accaduto è un’ulteriore goccia che può portare a far traboccare un vaso già pieno fino al limite e che aggiungerà disagi che sarebbero invece facilmente superabili. La decisione della Giunta di Palazzo Gambacorti, probabilmente, darà il colpo di grazia a tante attività cittadine decretandone la chiusura".