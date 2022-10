Normale al primo posto in Italia per le Scienze fisiche e sociali

Sono state pubblicate le classifiche di Times Higher Education riguardanti singole aree disciplinari, i World University Rankings by Subject 2023, in cui la Scuola Normale figura nelle classifiche dei settori Scienze fisiche (Physical Sciences), Scienze umane (Arts & Humanities) e Scienze sociali (Social Sciences).

La Normale si colloca al primo posto in Italia e 64° a livello internazionale nelle Physical Sciences (precedente edizione 68°); al primo posto in Italia a pari merito con l’Università di Bologna e nella fascia 151-175 a livello internazionale nelle Social Sciences (precedente edizione 176-200); al quarto posto in Italia e nella fascia 126-150 a livello internazionale nelle Arts & Humanities (precedente edizione 101-125).

In queste tre aree, nei primi 10 posti delle graduatorie, sono presenti prevalentemente università statunitensi e britanniche. Gli indicatori utilizzati nei ranking THE by Subject sono gli stessi del ranking generale, con un peso diverso a seconda delle discipline: qualità dell’insegnamento (Teaching: the learning environment), qualità della ricerca (Research: volume, income and reputation), numero di citazioni su riviste scientifiche (Citations: research influence), internazionalizzazione (International outlook: staff, students and research), capacità di innovazione e trasferimento tecnologico (Industry income: innovation).

Per le classifiche sulle Scienze sociali e su quelle umanistiche il peso maggiore lo rivestono didattica e ricerca, mentre nelle scienze fisiche ha un peso maggiore il parametro delle citazioni. I World University Rankings by Subject della rivista britannica Times Higher Education riguardano in tutto 11 settori disciplinari.