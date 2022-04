Autolinee Toscane lancia 'AT-Orari in fermata': il trasporto pubblico locale sbarca su Telegram

Un nuovo strumento digitale, veloce, facile e sempre accessibile da smartphone, per conoscere gli orari di passaggio dei bus in tutta la Toscana. Si chiama 'AT-Orari in fermata' ed è il canale Telegram ufficiale di Autolinee Toscane, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in Toscana, che ha scelto la piattaforma e creato una chat automatica (BOT) per dare modo ai passeggeri in attesa alla fermata di conoscere subito, in modo semplice ed immediato, i tempi di attesa dei bus. Questo per tutta la rete del TPL toscana, sia nelle tratte urbane che extraurbane di tutta la regione.

Lo strumento si presenta come una chat automatica in cui l’utente, scrivendo il nome o il numero della fermata (Scritta e visibile ad ognuna delle oltre 37mila fermate esistenti), avrà come risposta l’elenco dei bus in transito e i minuti di attesa stimati. Tutto strutturato, anche attraverso icone chiare e semplici, per una facile lettura delle informazioni. Il sistema è finalizzato a mostrare gli orari dei bus per tutto il servizio regionale, come accade con le paline con informazioni in fermata o elettroniche. Questo strumento consente quindi di dare una informazione essenziale per chi arriva alla fermata. "Questo nuovo strumento - commenta Andrea Buonomini, Direttore Commerciale, Marketing e Tecnologie di Autolinee Toscane - è un'ulteriore modalità che rende ancora più accessibile il trasporto pubblico locale. Il passeggero, arrivato in fermata, potrà, scrivendo il codice della fermata, conoscere subito quando passerà il suo bus. È una piccola grande innovazione che trasforma lo smartphone in una palina elettronica".

Il funzionamento

Aperta l’applicazione Telegram (gratuita e disponibile sia per Android che per IOS) si clicca sul simbolo della lente di ingrandimento (in alto a destra) e si cerca 'AT-Orari in fermata'. Dopo averlo trovato si clicca sopra il nome e, una volta entrati nella chat, si clicca 'AVVIA' (nella parte bassa della chat). Apparirà una risposta con scritto '/start' e, cliccandoci sopra, la chat automatica darà istruzioni specifiche su come essere utilizzata per ottenere gli orari dei prossimi passaggi dei bus.

Per conoscere l’orario di passaggio dei bus si deve scrivere il nome o il codice della fermata (sempre visibile fisicamente alla palina dove si attende). Nel caso in cui il nome è approssimativo o incompleto il sistema cercherà alcune possibilità e darà alcune opzioni al passeggero che potrà scegliere. Individuata e scelta la fermata il sistema riporterà i minuti di attesa al passaggio del prossimo bus e il numero del bus.