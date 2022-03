Imprese: si rinnova la storica farmacia del Lungarno Mediceo

Dr.Max, catena di farmacie internazionale, rinnova e amplia la storica farmacia in Lungarno Mediceo 51 a Pisa, che diventa la settima 'Farmacia Dr.Max' della Toscana. Lo spazio risulta raddoppiato ed aumentano le dotazioni, anche digitali. Offrirà un servizio continuativo alla cittadinanza, restando aperta tutti i giorni dell'anno con un orario ininterrotto dalle ore 8 fino alle 23.

"Una scelta dettata dal desiderio di andare incontro alle effettive esigenze di una clientela che, mai come negli ultimi due anni, ha identificato nella farmacia un punto di riferimento insostituibile", dice Mirko Favari, Ceo di Dr.Max Italia. "L'esperienza della pandemia - conclude - ci ha mostrato come un personale altamente qualificato faccia davvero la differenza, facendo della farmacia un riferimento concreto e quotidiano per la salute e il benessere delle persone nel territorio".

Oltre alla vasta gamma di prodotti, più di 6mila, farà il suo ingresso in farmacia la nuova linea di prodotti a marchio Dr.Max, per avere prodotti di qualità anche a prezzi contenuti. Per l'apertura in Lungarno Mediceo, sconti fino al 50% e il 3x2 sull’acquisto dei prodotti del brand. La promozione si conclude il 20 marzo.