Capannoli: nuovi alberi nelle aree verdi, anche a scuola

Ha preso il via un importante intervento di piantumazione di alberi in varie aree dislocate sul territorio comunale di Capannoli. Lo scopo è aumentare il patrimonio arboreo e migliorare la qualità ambientale, per una maggior fruizione degli spazi verdi da parte dei cittadini. Simbolicamente, i nuovi alberi saranno dedicati ai nuovi nati.

C'è poi il progetto denominato 'A scuola nel verde'. L'iniziativa è sostenuta da Farmavaldera, la Srl che gestisce la farmacia comunale. Sarà rivolto alle scuole primarie: negli spazi verdi delle due scuole di Capannoli e Santo Pietro Belvedere saranno piantumati oltre cento alberi ed arbusti. Oggi, 5 febbraio, è iniziata la piantumazione delle piante presso la Scuola primaria di Santo Pietro Belvedere con la presenza dei ragazzi e delle docenti che nell’occasione hanno avviato un progetto sulla flora locale, e la presenza dell’assessore all’istruzione Simona Giuntini e della dott.ssa Carla Pucciarelli, direttrice della Farmavaldera Srl.

Seguirà la piantumazione presso la Scuola primaria di Capannoli. "Un intervento importante alla scuola di santo Pietro Belvedere dopo l’ampliamento del giardino esterno avviato ad inizio anno scolastico insieme all’ampliamento dell’edificio che ospita la scuola - commenta soddisfatta l’assessore Giuntini che chiude - da oggi il giardino sarà più grande e più bello con le nuove piante".

Gallery