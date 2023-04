Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza: convegno di Cna Pisa

Analisi e gestione contabile e finanziaria, criticità e opportunità per il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese e un team di esperti specializzati nell’analisi delle situazioni di risanamento aziendale: di questo e molto altro si parlerà mercoledì 19 aprile, a partire dalle 15.30, presso la sala Convegni dell’Unione Valdera a Pontedera in via Brigate Partigiane 4.

Un’occasione fortemente voluta dall’associazione di categoria pisana al fine di rendere più agevole, per artigiani e imprenditori, la normativa relativa all’introduzione di obblighi di salvaguardia volti a rilevare la crisi aziendali; un’occasione per spiegare nel dettaglio, grazie a qualificati professionisti, gli strumenti a sostegno dei processi di ristrutturazione, le disposizioni specifiche in materia di insolvenza, la composizione della crisi negoziale nonché l’adeguatezza degli assetti organizzativi.

Un appuntamento che ricalca quello che si è svolto a Pisa mercoledì scorso, nella Sala Gentili della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, e che ha visto la partecipazione di imprenditori e artigiani del territorio. "Cna Pisa, tramite la sua società di servizi, affiancherà ancora di più le aziende - interviene il presidente territoriale di Cna Pisa Francesco Oppedisano - per accrescere la cultura d’impresa e fare in modo che tutti questi aspetti legati ad una più attenta analisi organizzativa contabile e finanziaria vengano stimolati affinché ogni impresa possa fare un’attenta analisi della sua situazione".

L’ingresso al convegno è libero e gratuito.