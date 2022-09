Cambio al vertice del Comando della Compagnia Carabinieri di San Miniato

E' avvenuto oggi, 8 agosto, il passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Gennaro Riccardi, che lascia il Comando della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato al termine di un percorso di 5 anni, e il Maggiore Francesca Lico, nuovo Comandante del presidio dell'Arma. Il Tenente Colonnello Riccardi, originario di Napoli, è stato trasferito a Livorno e andrà a ricoprire l'incarico di Capo Sezione Gestione Patrimoniale della IIª Brigata Mobile. "Un grazie sentito a tutta la comunità ed alle Istituzioni di San Miniato e di tutti gli altri comuni che dipendono dalla Compagnia", le parole dell’Ufficiale Superiore.

Il Maggiore Francesca Lico, 46 anni, originaria di Roma, laureata in scienze della sicurezza interna, giunge a San Miniato dopo aver comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Perugia. Arruolata nel 2003, al termine del percorso formativo ha prestato servizio presso il Comando Legione Carabinieri ìToscana' in qualità di Ufficiale Addetto e, successivamente, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, quale Capo Sezione Addestramento del 1° Reggimento Allievi Marescialli. L'Ufficiale Superiore si è detta "onorata dell'incarico assegnato e felicissima di poter prestare servizio di nuovo in Toscana, Regione a cui sono molto affezionata".