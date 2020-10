La Polizia Municipale di Pisa ha il suo nuovo comandante: Alberto Messerini

E' stato presentato stamani, 28 ottobre, davanti Palazzo Gambacorti, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Pisa. Si tratta di Alberto Messerini, 56 anni, originario di Peccioli, in passato dirigente del comando di Calcinaia e vicecomandante generale della Polizia Locale dell'Unione Valdera. Da poco più di un anno ricopriva il ruolo di vicecomandante a Pisa.

"Alla procedura selettiva per il ruolo di comandante - ha spiegato il sindaco Michele Conti - hanno partecipato in 45, con 26 candidati ammessi. Sono stati valutati il cv, gli aspetti professionali, la formazione, le pubblicazioni. Il nuovo comandante rimarrà in carica dal primo novembre fino a fine consiliatura e sappiamo come sia un ruolo molto particolare, dato che gestisce 141 dei circa 600 dipendenti del comune". Dando il benvenuto a Messerini il primo cittadino ha detto che "faremo un ottimo lavoro, riorganizzeremo il corpo nelle sue funzioni per una maggiore efficienza. Messerini è con noi da 14 mesi, conosce quindi la città. Le direttive saranno quelle di attenzione al litorale, in vista della prossima stagione estiva, lotta all'abusivismo, controllo del territorio, oltre alle tradizionali verifiche sulle strade, presso gli esercizi commerciali e nel luoghi della movida".

"In questi mesi di lavoro a Pisa - ha aggiunto l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - abbiamo apprezzato la sua competenza e professionalità. Il nuovo comandante ha consapevolezza dei problemi di Pisa: ora affronteremo questa nuova organizzazione al fine di far svolgere al meglio alla Polizia Municipale i compiti di cui ha bisogno la città. Voglio anche ringraziare per il lavoro svolto chi ha gestito fino ad ora il corpo, cioè il comandante Stefanelli ed il reggente Bacciardi".

Con una punta d'emozione Alberto Messerini ha ringraziato l'amministrazione per la fiducia: "Sono onorato di svolgere questo ruolo. La Polizia Municipale di Pisa è un corpo professionalizzato e numeroso, che svolge una parte attiva nella sicurezza in città ed è una figura di riferimento per i cittadini. Posso dire che vengo dalla provincia, ho sempre visto Pisa come attrattiva, ho studiato qua e l'ho sempre vissuta, per svago e per la sua offerta culturale. Per me questo incarico è il coronamento di 28 anni di carriera, sono determinato a fare bene e sono a disposizione dell'amministrazione e della città".

Il primo passo, conferma Messerini, è quello di "riorganizzare e migliorare dove possibile la struttura interna del corpo, per una maggiore efficienza". La sicurezza resta l'osservata speciale, zona sempre calda è quella della stazione: "Dobbiamo rispondere alle esigenze della cittadinanza - conclude il sindaco Conti - in zona stazione non è tanto questione di avere aperto o chiuso il presidio della Pm alla Snai, ma trovare una risposta efficace che è mancata negli anni passati. Un aspetto critico resta quello sociale ad esempio".