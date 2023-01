Ance e sindacati siglano il nuovo contratto integrativo provinciale degli edili

Dopo più di 10 anni dal rinnovo del contratto precedente, lo scorso 24 gennaio Ance Pisa, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno sottoscritto il Contratto Integrativo Provinciale del settore edile della Provincia di Pisa.

L’intesa prevede l’applicazione dell’elemento variabile retributivo legato ai risultati del settore della provincia di Pisa e un aggiornamento delle indennità più importanti che riguardano la vita dei cantieri (trasporto, mensa e trasferta), nonché la regolamentazione dell’istituto della reperibilità e la previsione della relativa indennità. Sono state altresì migliorate le prestazioni di welfare bilaterale erogato dalla Cassa Edile ai lavoratori (spese scolastiche, contributo matrimoniale) e introdotte, in via sperimentale per il biennio 2023/2024, nuove assistenze quali il contributo scolastico per la scuola elementare, il premio nascita/adozione e il premio giovani.

"Abbiamo voluto contrastare il dumping contrattuale consolidando il sistema retributivo delle nostre aziende, collegato ai risultati di settore, e ampliando il pacchetto welfare che la cassa edile, sempre più performante, offre oramai da decenni ai propri iscritti. Siamo difatti convinti che il rafforzamento del sistema bilaterale rappresenti lo strumento più efficace per attrarre professionalità in un settore nel quale è sempre più necessaria un’elevata competenza", dichiara il presidente dell’Ance Pisa Matteo Madonna.

"L'integrativo sottoscritto introduce prestazioni all’avanguardia per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pisa e l'aggiornamento dell'EVR e delle indennità di mensa, trasporto e trasferta consente di recuperare potere di acquisto per i lavoratori che rappresentiamo", dichiara Gabriele Gerini, responsabile territoriale della Feneal Uil.

"Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, per varie ragioni: in primo luogo, dopo 11 anni dall’ultimo rinnovo, si firma un contratto con cui si stabilisce un aumento importante del salario e di tutte le indennità, e si rilancia il ruolo indispensabile della bilateralità, ponendo al centro della trattativa la formazione, la sicurezza e la qualità del lavoro. Nel contratto si punta a valorizzare le attività dei due Enti bilaterali Cassa Edile e Scuola edile (Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia), Enti che vengono riconosciuti di alta qualità a livello nazionale", commenta Ferdinando Paragliola responsabile della Filca Cisl Toscana - Pisa.