Approvato il nuovo regolamento per gli alloggi Erp

E' stato approvato ieri, 22 marzo, dal Consiglio comunale il nuovo 'Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica' del Comune di Pisa. Il nuovo testo, formato da 24 articoli più le norme transitorie e finali, sostituisce il precedente Regolamento in vigore dal 2020.

"Con il regolamento approvato in Consiglio Comunale - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - andiamo a disciplinare le modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in vista della prossima emanazione dei nuovi bandi di assegnazione. L’approvazione del nuovo testo si è resa necessaria per adeguare il precedente regolamento alle novità normative intervenute con la Legge Regionale 35/2021 che ha inciso sui requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sui relativi punteggi attribuiti. Il nuovo regolamento, rispetto al precedente, cala inoltre nel contesto comunale la disciplina generale del regolamento del Lode pisano ed è quindi in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze della cittadinanza, emerse sul territorio negli ultimi anni".

Nel dettaglio il documento approvato dal Consiglio comunale regolamenta:

a) l'istituzione della Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi;

b) il contenuto del bando ERP e delle relative forme di pubblicazione sulla base dello schema definito dall'Assemblea LODE;

c) il contenuto della domanda del bando ERP e le relative modalità di presentazione;

d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, la modalità di aggiornamento delle stesse, nonché le forme e i termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;

e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della individuazione, della scelta, della consegna e dell'eventuale rinuncia;

f) la gestione degli alloggi ERP;

g) le forme di mobilità previste e consentite;

h) il conferimento in utilizzo autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 LRT 2/2019 e ss.mm.ii.;

i) provvedimenti a tutela del patrimonio ERP.