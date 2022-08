Omicidio a Sasso Pisano: numerosi spari contro la vittima, proseguono le indagini

Emergono nuovi dettagli sul caso dell'efferato omicidio avvenuto nella serata del 18 agosto scorso, intorno alle 19.30, in località Lagoni del Sasso, nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina. Hanno agito in due o in tre, sparando almeno 15 colpi di pistola, che perforando il parabrezza hanno raggiunto e ucciso la vittima, seduta al posto del passeggero. Il volto dei killer era coperto, sempre secondo la prima ricostruzione, e subito dopo c'è stata la fuga degli assassini a bordo di un'auto scura. L'amico del 36enne albanese ucciso ha guidato per alcune centinaia di metri in cerca di aiuto, poi l'arrivo in un vicino locale e la chiamata alle forze dell'ordine.

I Carabinieri scavano nel passato della vittima, Elson Kalaveri, per capire i motivi di un'azione che sembra un'esecuzione. Nel 2014, raccontano i media del Paese d'origine, fu il 36enne a rimanere coinvolto in prima persona in un omicidio. Fu lui a sparare ad un vicino di casa come esito finale di un alterco, a Mamurras in Albania, causando una ferita alla testa che risultò letale. In quel caso scatto l'arresto in flagranza di reato, essendo avvenuto tutto alla locale stazione di polizia, luogo in cui Kalaveri si stava dirigendo per denunciare il vicino. Li scattò una lite proprio davanti gli agenti, fino al colpo di pistola. Kalaveri si difese parlando di legittima difesa. In Italia, secondo i giornali locali, la vittima sarebbe stata coinvolta in passate indagini di sfruttamento della prostituzione, senza poi alcun esito giudiziario.

L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri, che cercano ora riscontri e tracce per dare un'identità agli autori dell'omicidio e rintracciarli prima che possano allontanarsi troppo e sfuggire alla cattura.