Vecchiano: avanti con i lavori contro gli allagamenti a Nodica

Proseguono a pieno ritmo i lavori a cura del Comune di Vecchiano per la realizzazione dell'opera di mitigazione idraulica a Nodica, nei pressi del cimitero. “L’opera consiste nella realizzazione di due casse di laminazione utili a far defluire le acque, in caso di temporali molto violenti. Si tratta dunque di un intervento significativo per aumentare la sicurezza idrogeologica nella frazione - afferma il sindaco Massimiliano Angori che nei giorni scorsi ha effettuato direttamente un sopralluogo sul cantiere - ricordo che parallelamente all'opera saranno realizzati percorsi ciclabili e pedonali”.

“I lavori riguardano anche l'ampliamento del fosso Bartalini, che corre lungo via della Bozza, e la realizzazione del marciapiede della stessa via della Bozza - spiega l’assessore alla Sicurezza Idrogeologica, Sara Giannotti - inoltre si sta lavorando al completamento della cassa di laminazione posta in fregio alla via Provinciale, e le opere in calcestruzzo armato, funzionali al regime di scolo. Infine, sarà attuata la verifica di tutte le pendenze e le opere finali di rifinitura".

"Da sottolineare che la presenza dell'opera seppure non ancora compiuta, già durante l'allerta meteo arancio dello scorso 30 agosto quando precipitazioni intense si sono abbattute sul nostro territorio, ha fatto sì che a Nodica e nello specifico in quella zona non si sia registrato alcun tipo di allagamento" concludono il sindaco Angori e l'assessore Giannotti.