Incidente sul lavoro in conceria: operaio folgorato

Incidente sul lavoro questa mattina, 19 gennaio, in una conceria a Santa Croce sull'Arno. Un operaio addetto alla manutenzione, mentre lavorava su un quadro, è stato colpito da una scarica elettrica. I Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, mentre l'infortunato è stato condotto in ospedale dall'ambulanza del 118. Sul posto i Carabinieri e il personale del Dipartimento di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl per ricostruire la dinamica dell'accaduto.