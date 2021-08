Camera di Commercio: gli orari del mese di agosto

resta aperta tutto il mese di agosto nella sede principale in Piazza Vittorio Emanuele 5 a Pisa, mentre in considerazione del ridotto afflusso di utenza chiude la sede distaccata di Santa Croce sull'Arno dal 9 al 27 agosto 2021 compreso.

Si segnala inoltre la chiusura degli uffici della Fondazione di Partecipazione ISI dal 9 al 20 agosto 2021 compreso.

Per le pratiche gli sportelli al pubblico della sede centrale di Pisa rispetteranno i consueti orari di apertura, ma riceveranno su appuntamento telefonico, in conseguenza delle disposizioni riguardanti l'emergenza sanitaria Covid-19.

Per prendere un appuntamento contattare il numero 050 512111