Oratorio di Belvedere a Crespina - Anteprima della presentazione dei restauri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Terminati i lavori di restauro, prima di riaprire ufficialmente l'Oratorio alle visite e alle funzioni religiose, sabato 25 giugno, c'è stata in anteprima la presentazione dei restauri per un ristretto gruppo di "addetti ai lavori" . L'inaugurazione ufficiale aperta a tutta la popolazione si terrà invece l'8 di ottobre, alla presenza del Vescovo). Il direttore dei lavori arch. Alessandro Biagioni e la restauratrice responsabile dott.ssa Cinzia Giorgi, hanno illustrato gli interventi realizzati. Sono quindi seguiti i saluti di Don Marco Balatresi e dell'assessore Simona Sopranzi. La mattinata si è felicemente conclusa con un rinfresco organizzato negli splendidi locali della Villa Belvedere, gentilmente aperti per l'occasione dai proprietari.