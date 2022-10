Ordigni bellici ritrovati a Santa Luce e Tirrenia: intervengono gli artificieri

Due interventi di bonifica effettuati questa mattina nel pisano, su richiesta della Prefettura, dagli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

I militari hanno raggiunto prima la località Pian del Pruno, nel comune di Santa Luce, dove hanno potuto constatare la presenza di due bombe per mortaio da 60 mm rinvenute in un terreno privato. Successivamente a Tirrenia hanno accertato la presenza, lungo una stradina sterrata, di due granate d’artiglieria da 75 mm.

I quattro ordigni, tutti contenenti esplosivo ad alto potenziale, sono stati trasportati in una cava dove sono stati fatti brillare.

Subito dopo, il team di specialisti piacentini è intervenuto nel comune di Vecchiano, nella frazione di Nodica, dove, accompagnato dai Carabinieri, ha provveduto ad effettuare il riconoscimento di un presunto ordigno che era stato segnalato adiacente a via dei Salcetti. In questo caso si è trattato di un falso allarme: l’oggetto ritrovato era una vecchia bombola di gas vuota.

Durante questi interventi l’assistenza sanitaria è stata garantita dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.