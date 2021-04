Castelfranco: le multe per infrazioni al codice della strada si pagano online

Da oggi pagare una multa sarà ancora più facile e veloce a Castelfranco di Sotto. Al portale polifunzionale del sito del Comune è stato aggiunto un servizio per il pagamento online delle multe che riguardano il codice della strada tramite PagoPA. Si può accedere a cinque diverse aree: lo Sportello Unico Edilizia (SUE), i Servizi Demografici, i Servizi Tributari, i Servizi Scolastici e da oggi anche la Polizia Municipale. All’interno dell’area tematica dedicata ai servizi online per la Polizia Municipale è possibile utilizzare la funzione 'Paga una Multa' per verificare e pagare. Per poter effettuare l’operazione occorre inserire i dati del verbale: giorno della notifica, numero di verbale, targa del veicolo.

La procedura consente inoltre di inserire e trasmettere i dati del conducente in relazione al verbale visualizzato. Per comunicare i dati del conducente è richiesto di allegare obbligatoriamente la scansione della patente di guida del conducente. L'utente dovrà quindi compilare la dichiarazione in ogni sua parte, farla firmare in originale dal proprietario del veicolo e dal conducente, scansionare il modulo firmato e ricaricarlo nel portale procedendo quindi con l'invio. Ad operazione ultimata verrà inoltrata una ricevuta di trasmissione all'indirizzo di posta elettronico fornito in fase di registrazione dei dati del conducente.

"Nell'ottica di un processo di digitalizzazione che sta coinvolgendo già da tempo il Comune di Castelfranco e le sue varie funzioni, anche la Polizia Municipale sta snellendo le proprie procedure attraverso sistemi digitali - ha spiegato il sindaco Gabriele Toti - già da circa un mese, i vigili sono dotati di tablet con il quale possono attivare il procedimento online per la verifica delle residenze. Questo metodo permette di snellire le operazioni di comunicazione con l'Ufficio Anagrafe e quindi velocizza la procedura stessa".