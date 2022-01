Posti barca a Bocca di Serchio: novità nel pagamento del canone

C’è tempo fino al 28 febbraio per il pagamento del canone dei posti barca a Bocca di Serchio. Quest’anno il canone prevede un aumento della quota facente capo alla Regione. "Come da regolamento gennaio è il mese del pagamento del canone per il posto barca a bocca di Serchio, ma la scadenza perentoria è fissata nell'ultimo giorno del mese di febbraio, e quindi c’è tempo fino al 28 febbraio per saldare il pagamento. In questo mese di gennaio l’amministrazione comunale di Vecchiano ha avuto una serie di contatti con l’ente regionale per tentare di mitigare suddetto aumento. E’ noto infatti - spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessora all’Ambiente Mina Canarini - che la composizione del canone è resa trasparente dalla sommatoria delle parti fisse che sono di competenza comunale e che servono in parte per le spese sostenute dal Comune di Vecchiano per il riordino ed il consolidamento della sponda e in parte per la manutenzione straordinaria delle opere. La parte variabile invece viene trasferita ogni anno dal Comune alla Regione, è determinata dalla Regione Toscana e definita dal canone di concessione del demanio idrico e dalla eventuale imposta regionale sui canoni concessori LR 2/71 ( così come riportato dal regolamento comunale, ndr) tributo non applicato nel triennio 2017/2020. La riapplicazione dell'imposta regionale purtroppo ha determinato l'aumento della parte variabile del 50 % dell'intero importo del canone concessorio così come descritto nella legge regionale sopra citata".

La quota fissa del canone è stabilita in:

- 228,58 euro per posto barca per diportisti con ormeggio con pali

- 270,14 euro per posto barca per diportisti con ormeggio con pontile

- 342,87 euro per pescatori professionali.

La quota variabile del canone, stabilita ripartendo, per il numero complessivo dei posti barca assegnati, la somma determinata annualmente dalla Regione Toscana, è quest'anno pari ad 163,40 euro. Quindi il canone 2022 per il posto barca lungo la riva del fiume Serchio:

- per diportisti con ormeggio con pali, è pari a 392,40 euro

- per diportisti con ormeggio con pontile, è pari a 433,54 euro

- per pescatori professionali è pari a 506,27 euro

"Ricordiamo che con il nuovo regolamento - aggiungono Angori e Canarini - è stata portata la manutenzione straordinaria a carico dell'ente comunale, e che in questi ultimi tre anni sono stati sostituiti 106 pali, è stata risistemata la strada di accesso e il camminamento lungo i pontili, è stata allargata la parte sterrata che corre fino alla foce, sono state apposte delle panchine, è stata fatta una convenzione con l’associazione Fruitori di Bocca di Serchio per la manutenzione della striscia verde lungo i pontili e che sono stati ricostruiti i ponticelli sui canali. La manutenzione dei pontili, pali e strutture anche quest'anno avrà bisogno di interventi, così come dovrà essere rinforzata la parte di difesa arginale, inoltre stiamo concordando con l’Ente Parco San Rossore il taglio delle canne sul muraglione che corre fino alla Foce del Serchio".

Il versamento dovrà essere eseguito direttamente o tramite bonifico, alla Tesoreria del Comune di Vecchiano presso la Banca di Pisa e Fornacette - Codice IBAN: IT 48 B 08562 70910 000000081238. Nella causale dovrà essere indicato il numero posto barca, per il quale si effettua il pagamento, come segue 'Pagamento Canone Annuo 2022 – n. xxx Posto Barca'. Tutti i dettagli anche sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Notizie.