Una panchina arcobaleno a San Giuliano per la Giornata internazionale contro l'omofobia

Si avvicina la seconda tappa della Festa dei colori a San Giuliano Terme. Dopo la panchina gialla per l'8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna, è ora la volta del 17 maggio per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, "in favore - afferma l'assessore alle Pari opportunità Lara Ceccarelli - della giustizia e della piena protezione contro la discriminazione per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere e dalle loro caratteristiche sessuali. Verrà per questo inaugurata una panchina arcobaleno in piazza Italia a San Giuliano Terme. In più, ne verrà realizzata una seconda in piazza Tempesti a Ghezzano".

L'appuntamento è quindi per lunedì 17 maggio alle 18 in piazza Italia nella frazione capoluogo dove, oltre all'amministrazione comunale, saranno presenti al taglio del nastro le associazioni Famiglie Arcobaleno, Pinkriot e Agedo. "Questa giornata ha un'importanza particolarmente accentuata nel periodo che stiamo vivendo - prosegue Ceccarelli - perché il dibattito sul ddl Zan è centrale e ha bisogno di essere arricchito di contributi efficaci per condurlo a una definitiva approvazione, che rappresenterebbe un passo cruciale nel contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione. Una spinta decisiva credo ce l'abbiano i territori e in questa Festa dei colori basata sui diritti non è un caso che abbiamo scelto luoghi simbolici e molto centrali. Anche la panchina arcobaleno che inauguriamo in occasione del 17 maggio ha un Qr-code che conduce alla storia della ricorrenza. Ringrazio le associazioni che intervengono e tutte le persone che aiuteranno a sensibilizzarne altre su queste tematiche importantissime per migliorare la società".

"Un'altra importante tappa della Festa dei colori - conclude il sindaco Sergio Di Maio - che abbellisce una seconda panchina della piazza principale di San Giuliano Terme e soprattutto fa riflettere su un tema importante, su cui non abbiamo dubbi da che parte stare: contro ogni tipo di violenza e discriminazione".