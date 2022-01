"Prorogare la sosta gratis in centro fino alla fine dei saldi": la richiesta per sostenere le attività

“La gratuità della sosta negli stalli blu, con disco orario di due ore, che l’amministrazione comunale ha concesso in occasione dei sabati durante le festività natalizie, deve essere prorogata almeno fino alla fine del periodo dei saldi. Per questo abbiamo inviato ufficiale richiesta al sindaco Conti, agli assessori Dringoli e Pesciatini e alla Pisamo”. E’ Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile centro storico di Pisa Francesco Mezzolla, ad illustrare la richiesta inviata a Palazzo Gambacorti per il prolungamento della gratuità della sosta con disco orario già sperimentata nel periodo natalizio. “Purtroppo le prime settimane dei saldi non hanno portato a quei risultati che le attività commerciali speravano - spiega Mezzolla - la pandemia e l’alto numero di contagi ha sicuramente rallentato la voglia di shopping almeno in questi giorni di gennaio. Auspicando un progressivo calo del numero delle persone positive al Covid e in quarantena, sarebbe importante favorire l’accesso al nostro centro storico anche nelle prossime settimane almeno fino alla fine del periodo delle vendite promozionali di fine stagione previsto per il 6 marzo. Per questo abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di riproporre il provvedimento che consente di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu sui lungarni e in alcune piazze e strade del centro con la sosta regolata da disco orario per un massimo di due ore nei fine settimana”.



Confesercenti Toscana Nord interviene poi sulla gratuità fino al 31 marzo del suolo pubblico che riguarda sia i pubblici esercizi che gli ambulanti. “Prendiamo atto della delibera dell’amministrazione comunale - sottolinea il responsabile area pisana Simone Romoli - che recepisce quanto stabilito dal governo che ha inserito nella Legge di Bilancio la copertura economica per una ulteriore proroga di tre mesi dell’esenzione del canone del suolo pubblico. A livello nazionale ci stiamo muovendo affinchè questa proroga sia allungata almeno fino a giugno considerando che, purtroppo, la situazione di questi mesi sta creando ancora molti problemi alle attività commerciali. Nel caso questa proroga ulteriore non sia concessa - conclude il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord - ci aspettiamo dal Comune di Pisa un intervento per procrastinare la gratuità del suolo pubblico”.