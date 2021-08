Ospedale Cisanello: dal 1° settembre a pagamento il parcheggio 'C'

Dal 1° settembre inizierà la fase sperimentale di apertura a pagamento del 'Parcheggio C' dell'ospedale Cisanello (circa 450 posti).

L’accesso avverrà esclusivamente con il ritiro del ticket ed è prevista una tariffa oraria o giornaliera dalle 8 alle 20.

Questa soluzione, nel garantire all’utenza l’utilizzo del parcheggio più prossimo alle attività sanitarie, sottolineano dall'Aoup, servirà a valutare l’impatto del sistema 'ad alta rotazione' sulla viabilità di quartiere in corso di modifica.

Al fine di garantire inoltre facilità di accesso e sicurezza per i dipendenti in turno di notte, agli stessi sarà consentito l’utilizzo gratuito del 'C' (come in tutti gli altri parcheggi indipendemente dall'orario) nella fascia dalle 20 alle 8 (considerando i necessari comporti).

La fase sperimentale, necessaria ad una valutazione sulle modalità di gestione di tutto l’impianto parcheggi, durerà almeno sino al 31 dicembre e sarà propedeutica all'avvio di un nuovo sistema di accesso su tutte le aree di sosta dell'ospedale.