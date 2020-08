Parco dei Salici a Pontedera, la denuncia: "Da polmone verde a jungla"

“Oggi grazie all’incompetenza dell’assessore al Decoro urbano non ci troviamo più in un parco pubblico ma in una foresta pubblica”. E' quanto afferma Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera e candidato in Consiglio regionale, dopo un sopralluogo nel Parco dei Salici. “Quello che una volta era il polmone verde della città di Pontedera, dove i cittadini nelle caldi estati potevano venire a riposarsi e a rilassarsi, si è trasformato in una jungla - ha aggiunto - siamo per l’ennesima volta a richiamare l’assessore Belli alle sue responsabilità prima che sia troppo tardi. Lo abbiamo fatto con le interrogazioni ma purtroppo non sono bastate. Cosa vogliamo attendere? Che prenda fuoco così come è stato per l’argine due settimane fa?”.

