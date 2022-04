'Una passeggiata negli agroecosistemi': visite gratuite nella ex tenuta di Tombolo

Sono aperte le visite nell’ex tenuta di Tombolo grazie al percorso 'Una passeggiata negli agroecosistemi' realizzato dal Centro di Ricerche Agro-Ambientali Enrico Avanzi dell’Università di Pisa. Il percorso a tappe è accessibile a tutti in bicicletta o a piedi e prevede tre diversi itinerari da 3, 10 e 15 Km.

A partire dalla Basilica romanica di San Piero a Grado i visitatori potranno attraversare l’ex tenuta di Tombolo che ospita le ricerche del Centro Avanzi sui sistemi di agricoltura sostenibile. Quindici cartelloni lungo il percorso presentano i vari temi, dalla mucca pisana, all’agricoltura biologica, passando per la meccanizzazione sostenibile, la gestione delle acque e l’apicoltura. Il testo dei cartelloni è disponibile in italiano e in inglese e i QR code accessibili da smartphone permettono di acquisire ulteriori informazioni.

Il Centro Avanzi organizza inoltre su prenotazione delle visite guidate gratuite il martedì e il giovedì alle 8.30 e alle 15.30 e il primo e terzo sabato del mese alle 8,30. Le escursioni sono per gruppi da 6 a 16 persone e la prenotazione va fatta con almeno 48 ore di anticipo scrivendo all'indirizzo passeggiatanegliagroecosistemi @gmail.com.

Per la gita è consigliato l’uso di biciclette da trekking, il Centro Avanzi ne mette a disposizione quattro a titolo gratuito previa prenotazione. Il tempo medio dell’escursione guidata in bicicletta di 15 km è di tre ore e mezzo e lungo il percorso è possibile riempire le borracce grazie ad un impianto di acqua potabile disponibile.