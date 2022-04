Passione di Giovanni di J.S.Bach alla Chiesa dei Cavalieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Prosegue la “preghiera” con la musica promossa dall’Associazione Culturale il Mosaico per il periodo quaresimale. Oggi pomeriggio alle 16.50 (10-04-2022 n.d.r) a Palazzo Reale si svolgerà il concerto di pianoforte del M° Gianni Bicchierini che eseguirà i “QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE” DI MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti ed è obbligatorio il Green Pass. Il concerto è dedicato a Laura Guiggi Moscatelli, pianista e insegnante di pianoforte di tantissime generazioni di pisani. Nata a Volterra nel 1911 e morta a Pisa nel l’11 marzo 2005, moglie Giovanni Moscatelli, direttore dello stabilimento “Unione Fiammiferi” di Putignano, dopo gli studi classici al Liceo Ginnasio “Galileo Galilei” di Pisa, ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Bologna. Ricercatrice in campo musicale, ha collaborato con il musicologo Claudio Sartori eseguendo ricerche presso la Biblioteca Nazionale Braidense (di Brera) e ha curato numerose pubblicazioni in riviste di musicologia. Presidente per molti anni della Sezione di Pisa della Gioventù Musicale d’Italia e membro del Consiglio Nazionale della stessa Associazione, è stata artefice e organizzatrice di numerosi cicli di concerti presso il Teatro Verdi di Pisa e presso numerose chiese della città. Tra le fondatrici del “Premio Internazionale FIDAPA per Giovani Pianisti e Pianiste”, è stata anche rappresentante nazionale di questa associazione internazionale di donne impegnate nel mondo del lavoro. Per la sua vita spesa per la musica e per la sua attività culturale a Pisa, la Giunta Comunale ha deliberato lo scorso mese di maggio di intitolare a Laura Guiggi Moscatelli una strada cittadina (nei pressi dell’ex area Galazzo). Si prosegue martedì 12 aprile alle ore 20.30 con un altro momento clou: nella chiesa dei Cavalieri, all’inizio della Settimana Santa, la preghiera e la meditazione sulle ultime ore di Cristo affidata alla “Passione secondo Giovanni” di Johann Sebastian Bach, eseguita dal San Fedele Ensemble diretto da Federico Bardazzi. Si tratta di un evento eccezionale, la Passione infatti è raramente eseguita nella nostra città, e nel cuore della Settimana Santa, in questo funesto periodo di guerra in Ucraina, il messaggio d’amore di Gesù diventa di particolare attualità e necessità. Il concerto vuole essere un’invocazione a Dio per la Pace, una preghiera perché tra le parti cessi immediatamente la guerra. Insieme alla preghiera anche la carità: durante i concerti di domenica e di martedì, saranno raccolte offerte per la Caritas pro emergenza Ucraina. La partecipazione avverrà nel rispetto della normativa anti-Covid: l’accesso è consentito ai possessori di Green Pass rafforzato muniti di mascherina FFP2.