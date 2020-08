Sicurezza: in azione le pattuglie di Carabinieri a cavallo a Marina di Vecchiano

Come predisposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, saranno potenziati i controlli anche a cavallo, un reparto dei Carabinieri non di rado usato in aree di montagna, nei boschi e nelle riserve naturali protette, dove gli spostamenti sono difficoltosi. E' cosi che la Stazione Carabinieri Forestali 'San Rossore-Reparto a Cavallo' ha competenza anche sulla Marina di Vecchiano, impegnati quotidianamente nella salvaguardia del patrimonio faunistico e floreale dell’area protetta del Parco di San Rossore. Sia per vigilanza che pronto intervento in caso di emergenza. I binomi pattugliano la costa, segnalando la presenza di eventuali criticità ad un più complesso dispositivo di sicurezza, facente capo alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Pisa che ha il compito di gestirle in un quadro più ampio.

I controlli in questi giorni si stanno concentrando a Marina di Vecchiano anche sulla presenza segnalata, specialmente in orari serali e notturni, di furti e danneggiamenti ai danni di residenti e bagnanti ed, in ultimo, sull’accensione di falò non consentiti sulla spiaggia.