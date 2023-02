A scuola a piedi: parte il 'Pedibus' all'Istituto Gamerra di Putignano

Mercoledì 1 marzo all'Istituto Comprensivo Gamerra partirà il Pedibus, un percorso sicuro casa-scuola da far percorrere a piedi a bambini e bambine delle classi della scuola primaria Moretti insieme alle accompagnatrici del progetto 'Linc - Lavori in Corso', finanziato da 'Con i bambini', fondo per il contrasto alla povertà educativa. Il Comune di Pisa, Legambiente e Anpas, insieme all'Istituto Gamerra sono parte del progetto Linc, che da tre anni si concentra sul quartiere di Putignano con attività volte alla rigenerazione ambientale e sociale.

Il Pedibus effettua un percorso con due linee, con capolinea in piazza Sant'Ermete e al cavalcavia di via Immaginetta, che poi si incrociano per arrivare a scuola entrando nella XXV Aprile e percorrendo la stradina che costeggia il parco accanto alla scuola. Al capolinea e ad ogni fermata posizionata lungo il percorso, bambini e bambine potranno salire per raggiungere la scuola a piedi, in compagnia e in sicurezza. Si tratta di un servizio gratuito e di un investimento a lungo termine sul quartiere, che ha la finalità di sostenere l’educazione ambientale, la salute fisica e lo sviluppo delle relazioni tra pari. E' anche un ottimo strumento per combattere la congestione stradale mattutina nelle vie di Putignano e diminuire il fenomeno delle auto in sosta davanti alla scuola, fonte di smog, inquinamento acustico e spesso pericolo per i bambini stessi.

"Grazie all’iniziativa della dirigente Oriana Carella, insieme alle insegnanti dell’Istituto Gamerra e alle associazioni Legambiente e Anpas - dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli - siamo riusciti a dar vita a Pisa a questo primo progetto di Pedibus: un servizio prezioso e un esempio pratico di come i bambini possono arrivare a scuola in sicurezza, in compagnia e senza produrre inquinamento. Come Amministrazione Comunale, insieme a Pisamo, ci siamo messi a disposizione per fornire aiuto alla scuola e alle associazioni nel delineare il percorso e produrre la segnaletica che verrà apposta alle fermate. Continueremo a fornire il nostro sostegno per far sì che il progetto sia utilizzato dalle famiglie del quartiere di Putignano e per diffondere in altre zone della città il servizio del Pedibus, che è previsto anche all’interno del Pums (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) di cui si è dotato il Comune di Pisa".