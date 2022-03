Volterra 'apre' alle scuole: un ricco programma nei musei cittadini per accogliere gli studenti

Con l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria, tornano le proposte educative per le scuole volte a promuovere la storia e la cultura del territorio di Volterra, in particolare il ricco patrimonio museale. Le cooperative Itinera e coop.Culture che gestiscono in appalto i servizi dei Musei di Volterra, in collaborazione con il Comune di Volterra, propongono visite guidate, laboratori a tema ed itinerari archeologici ed artistici per approfondire la conoscenza del territorio.

Il piano dell’offerta raccoglie molteplici percorsi diversificati per fascia di età e per tipologia organizzati all’interno di tre aree tematiche che consentono di facilitare la scelta degli insegnanti e delle insegnanti.

I tesori dell’arte: ambito in cui si propongono attività per promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista artistico. In questo ambito le scuole potranno effettuare visite guidate presso la Pinacoteca ed il Museo Civico che custodiscono una preziosa collezione di dipinti, sculture realizzate tra XII e XVII secolo ed effettuare visite nel centro storico, alla scoperta dei palazzi storici e della loro storia.

Sulle tracce degli etruschi: percorsi di valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio attraverso visite guidate al Museo Etrusco Guarnacci, uno dei più antichi musei pubblici d’Europa con collezioni tra le più importanti al mondo.

Alabastro pietra di luce: in questo ambito si propone la visita all’Ecomuseo dell’alabastro di Volterra in cui è possibile ripercorrere la storia della lavorazione dell'alabastro, dagli etruschi ai giorni nostri, apprendere le tecniche di lavorazione, gli strumenti, gli stili, e i relativi risvolti economici e sociali e, soprattutto, ammirare oltre 300 opere esposte. In collaborazione con le aziende del territorio si prevede anche un’esperienza diretta di laboratorio in cui i bambini potranno sperimentare le tecniche di manipolazione di questo duttile materiale.

I percorsi tematici didattici prevedono la possibilità di far seguire alla fase teorica di visita guidata del Museo anche una fase pratica ludico-creativa in cui verificare l’apprendimento delle informazioni acquisite. Tra le proposte anche la possibilità di abbinare alla visita dei musei un percorso guidato in esterno per conoscere i luoghi di maggior fascino e valore del centro storico: dal celebre Palazzo dei Priori, situato al centro della piazza principale della città (il più antico dei palazzi comunali toscani), al grande Teatro Romano costruito tra il I sec.a.C. ed il I sec. d.C. e all’Acropoli Etrusca da cui si gode di un splendida vista della città.

Tutte le proposte sono coordinate da personale qualificato della coop.Itinera e coop.Culture, con competenza in ambito artistico, archeologico ed educativo.

Per informazioni

Proposte didattica: segreteria didattica itinera 0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; mail didatticavolterra@ itinera.info